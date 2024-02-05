İsrail'in kuşatması nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, Han Yunus'taki Kızılay merkezini terk ediyor
Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan El-Emel Hastanesinden yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin ayrıldığını duyurdu.
İstanbul
Filistin Kızılayının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kızılay bünyesinde faaliyet gösteren Emel Hastanesindeki duruma ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Yüzlerce yerinden edilmiş Filistinli aile İsrail işgal güçlerinin iki haftadan uzun süre devam ettirdiği kuşatmasının ardından devam eden bombardıman ve silah sesleri nedeniyle panik atmosferinde El-Emel Hastanesini ve Kızılayın Han Yunus'taki genel merkezini terk ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Kızılayın paylaştığı videoda aralarında çok sayıda yaşlının ve çocuğun bulunduğu Filistinlilerin, eşyalarını sırtlanarak Kızılaya ait binalardan ayrıldığı görülüyor.
İsrail ordusu, daha önce Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere uyguladığı kuşatmaların ardından baskınlar düzenlemiş, hastanedeki Filistinlileri bilinmeyen bir yere götürerek alıkoymuştu.
Alıkonulan Filistinliler, serbest bırakıldıktan sonra İsrail güçleri tarafından işkenceye uğradığını söylemişti.
İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde hava ve kara saldırıları neticesinde 2 milyon Filistinlinin yerinden edildiği belirtiliyor.
Yerinden edilen Filistinliler, barınma merkezlerinde, saldırılardan kaçarak güvenli bölge arayışıyla yollarda İsrail ordusunun hedefi oluyor.
Barınma merkezlerindeki aşırı kalabalık nedeniyle yerinden edilen çok sayıda Filistinli, hijyen eksikliği kaynaklı sağlık sorunları, su, yiyecek ve ilaç yetersizliğiyle de mücadele ediyor.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 181 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.