İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sürüyor
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.
Ankara
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 21’i İsrail saldırısına uğradı.
- Küresel Sumud Filosu, 3 deniz mili uzaklarında 20'den fazla gemi olduğunun tespit edildiğini bildirdi
- Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
- İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail, Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını sürdürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 2, 2025
İsrail donanmasına ait unsurların, filodaki bazı gemilere saldırdığı anlar böyle kaydedildi ⤵️https://t.co/bE9VJKk77q pic.twitter.com/XV1miWu8sx
Filo’nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı.
Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek’in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.
Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:
"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."
Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların nasıl sokağa döküldüğünü de gördüklerinin altını çizerek, "Bu aynı zamanda (İsrail'in saldırılarına karşı) eyleme geçen tüm şehirler için de bir haykırıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Soykırıma karşı dayanışma içinde olduklarını dile getiren Abukeshek, "Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanılmıştı.
Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2025
📌 Küresel Sumud Filosu: Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı.https://t.co/bE9VJKk77q pic.twitter.com/ecWamOPTBp
İsrail donanma unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı
Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da, İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.
İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.
İsrail ordusunun "durun" anonsuna Küresel Sumud Filosu’ndan "yetkiniz yok, uluslararası sulardayız" yanıtı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2025
— Tekrar ediyorum, siz seksen yıldır soykırım ve Filistin halkına karşı etnik temizlik yapıyorsunuz.
— Ve bu kesinlikle uluslararası hukuka aykırıdır. Bir kez daha… pic.twitter.com/Zi2WqeZQ1P
Filonun ABD merkezli YouTube hesabı üzerinden yapılan canlı yayında, bazı teknelerdeki aktivistlerin can yelekleriyle güvertede oturdukları ve olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda bekledikleri görülüyor.
Filodaki 13 geminin İsrail tarafından "durdurulduğunu" belirten Abukeshek, bunların Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle isimli gemiler olduğunu duyurdu.
Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:
"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."
Gazze'deki ablukayı kırmak için 30 geminin Gazze kıyılarına ulaşmaya çalıştığını vurgulayan Abukeshek, "(Filodaki aktivistler) Kararlılar, motiveler ve bu sabahın erken saatlerinde ablukayı kırıp hep birlikte varabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların nasıl sokağa döküldüğünü de gördüklerinin altını çizerek, "Bu aynı zamanda (İsrail'in saldırılarına karşı) eyleme geçen tüm şehirler için de bir haykırıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Soykırıma karşı dayanışma içinde olduklarını dile getiren Abukeshek, "Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur." ifadelerini kullandı.
Filo, İsrail donanmasının Sirius gemisine saldırdığını doğruladı
Filonun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İsrail donanma unsurlarının filoya bağlı Sirius gemisi ve diğer bazı tekneleri yasa dışı şekilde durdurarak baskın yaptığı belirtildi.
Paylaşımda, "Canlı yayınlar ve iletişim hatları kesildi. Katılımcıların ve mürettebatın durumuna dair henüz teyit edilmiş bilgi bulunmuyor." ifadesine yer verildi.
AA muhabirinin ulaştığı aktivistler ise İsrail askerlerinin Alma, Sirius ve Adara gemisine müdahale ettiği ve bu gemilerle bağlantının kesildiği bilgisini paylaştı.
Filoya bağlı Adara, Alma ve Sirius gemisindeki aktivistlerin ailelerine gönderilen mesajda, "Bu 3 tekneye müdahale edildi. Lütfen sakin olun." ifadesine yer verildi.
Mesajda ayrıca, "Şimdi tüm gözleri filoya çevirme, elçiliklerinize baskı yapma ve hükümetinizi İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmaya çağırma zamanıdır." denildi.
Filoya bağlı Captain Nikos gemisinde bulunan El Pais muhabiri Carlos de Barron, Youtube'da paylaştığı bir videoda, İsrail askerlerinin gemiye müdahale ettiğini belirtti.
İsrail'e ait dronların tepelerinde dolaştığını aktaran Barron, filonun önceden anlaştığı şekilde direnç göstermeden İsrail limanına götürülmeye hazır olduğunu duyurdu.
Press For Palestine'dan Türk aktivist Semanur Sönmez Yaman da yaptığı açıklamada, filonun Gazze'ye 60 deniz mili mesafede olduğunu kaydetti.
➖ Karartma yapılıyor. Şu anda karartma yapılıyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2025
➖ GPS'i kaybediyoruz
Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı pic.twitter.com/UyVPC5YAVi
Türk aktivist Gazze'ye doğru ilerlemeyi sürdürdüklerini aktardı
Filoya katılan Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu ise AA muhabirine verdiği demeçte, yaklaşık 3 saattir üzerlerine ışık tutularak kontrol edildiklerini, kaç kişi olduklarının öğrenilmeye çalışıldığını söyledi.
Eyüboğlu, filonun, bir teknenin yasa dışı şekilde ele geçirilmesi durumunda diğerlerinin yoluna devam edebileceği şekilde koordineli olduğunu belirterek, bazı teknelerle irtibatın kesildiğini ancak Gazze’ye doğru ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.
Küresel Sumud Filosu’ndaki Hüsamettin Eyüpoğlu, İsrail’in filoya saldırısına ilişkin konuştu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2025
— Bir iki tane tekneyle irtibatımız kesilmişti. Galiba bir iki teknemizi aldılar. Fakat filo hala devam ediyor.
— Keyfimiz yerinde, bir sıkıntı yok. Tacizlerine devam ediyorlar.… pic.twitter.com/mQXzVD5wfx
İnternetin ara ara kesildiğini, telsizlerine müdahale edildiğini kaydeden Eyüboğlu, "Eğer Gazze özgürleşirse bütün dünya özgürleşecek. Gazze artık hepimizin meselesi, Gazze artık dünyanın meselesi haline geldi." ifadesini kullandı.
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’ndaki gemileri yasadışı şekilde ele geçirmek için kuşatarak iletişimlerini büyük ölçüde kesti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2025
— Bir gemimizde daha şu an görüyorsunuz, alıkoymaya çalışıyorlar, botlarla yaklaşıyorlar
— Diğer bir gemimizde daha alıkoyma yaşanıyor pic.twitter.com/0nBpoycwQf
İsrail devlet televizyonu muhabiri, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere çıkmaya başladığını belirtti
KAN muhabiri Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin filodaki bir kaç gemiye çıktığını kaydetti.
İsrail ordusunun filoya saldırılara başladığını belirten muhabir, bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını aktardı.
Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2025
— IDF kaçırma ekibi şu anda küresel filonun çeşitli teknelerine biniyor
— Muhtemelen önümüzdeki yarım saat içinde gemimize yanaşacaklar. Hepimiz iyiyiz. Hepimiz sakiniz ve… pic.twitter.com/DbXFmdMZbp
İsrail, bazı gemileri ele geçirerek yolcuları alıkoyduğunu açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri ele geçirdiklerini, alıkoydukları yolcuların bir İsrail limanına götürüldüğünü duyurdu.
Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntülerini paylaştı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, kaç geminin ele geçirildiğini, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin bilgi vermedi.
Saldırı sonrası Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin bazıları sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürülüyor
Bakanlığın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.
Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.
Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi.
Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.
İskoç aktivist Hickey, İsrail gemilerinden filoya su sıkıldığını anlattı
İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından AA muhabirine telefonla açıklamalarda bulunan İskoç aktivist James (Jim) Hickey, İsrail gemilerinin çevrelerinde dolaştığını söyledi.
Filodaki bazı gemilerin durdurulduğunu ve üzerine çıkıldığını kaydeden Hickey, diğer gemilere ise dur çağrısı yapıldığını ve su sıkıldığını aktardı.
Hickey, filoya su sıkarak müdahale eden İsrail gemilerinin durana kadar su sıkmaya devam edeceği açıklaması yaptığını da bildirdi.
Filodaki gemilere İsrail'in Usdud (Aşdod) limanına gitme ve insani yardımları orada boşaltma çağrısı yapıldığını da kaydeden Hickey, yardımların boşaltılması halinde İsrail'den sınır dışı edilecekleri bilgisinin kendilerine verildiğini ifade etti.
Hickey, şu an Gazze'ye doğru yolculuklarına devam ettiklerini, durdurulana kadar da yol almayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Mango gemisinden İsrailli donanma unsurlarına "Motorları kapatmıyoruz, yola devam" karşılığı
Gemide bulunan Türk vatandaşı Hüsamettin Eyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail donanmasına bağlı unsurların Mango gemisine tazyikli su sıktığını söyledi.
Geminin motorlarını durdurmalarının istendiğini belirten Eyüpoğlu, "Biz motorlarımızı durdurmayacağız ,yolumuza devam edeceğiz, önümüzde 57 deniz mili yolumuz kaldı." dedi.
İsrail donanma unsurlarının "motorlarını kapatma taleplerine" "istiyorlarsa gelip kendileri kapasınlar" şeklinde cevap veren Eyüpoğlu, Gazze yolundan dönmeyeceklerini vurguladı.
"Yaklaşan İsrail gemilerine özgürlük ve direnişin evrensel sembolü haline gelmiş olan "Bella Ciao" şarkısı ve "Free Palestine" sloganlarıyla karşılık veriyoruz." diyen Eyüpoğlu, İsrailli unsurların, gemilerine önce büyük spot ışıklar tutarak yaklaştığını, daha sonra geri gittiğini söyledi.
Eyüpoğlu, gemide Türkiye, Fransa, İsviçre, Brezilya ve İtalya vatandaşı olmak üzere toplam 9 aktivist bulunduğunu kaydetti.
Açıklamasının ardından Hüsamettin Eyüpoğlu ile iletişim 00.11 itibarıyla kesildi.
"Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar"
Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.
İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu aktaran Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.
Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.
Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı." dedi.
Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.
Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatı olduğu vurgulandı.
Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eş güdüm içinde hareket edildiği belirtildi.
Açıklamada bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarılarak, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.
Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.
"Bu, silahsız insani yardım görevlilerine yönelik yasa dışı bir saldırıdır"
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yerel saatle 20.30 civarında Alma, Sirius ve Adara gemilerinin uluslararası sularda İsrail tarafından yasa dışı şekilde durdurulduğu ve gemilere çıkıldığı belirtilen açıklamada, bunun öncesinde İsrail'in kasıtlı olarak gemi iletişimlerini bozduğu ve yardım çağrılarını engellemeye çalıştığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.