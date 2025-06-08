İsrail'in Kurban Bayramı'nın 3. gününde Gazze'ye saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın üçüncü günü sabahında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.
İstanbul
Yerel kaynaklar ve sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kurduğu çadırları hedef alması sonucu 2'si çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
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Hastane kaynaklarının aktardığına göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlenen hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus’un doğusundaki Muin bölgesinde ise iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Daha önceki bir saldırıda yaralanan Dima Ebu Musa adlı küçük kız çocuğu da hastanede yaşamını yitirdi.
Refah kentinde ise İsrail askerlerinin, kentin batısındaki yardım merkezi yakınında toplanan sivillere ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, en az 70 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde bulunan “Netzarim Koridoru” yakınındaki yardım dağıtım noktası çevresinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya ile Gazze kentinin doğusunda bazı ev ve tesisleri patlayıcılarla havaya uçurdu.
Sağlık sistemi alarm veriyor
İlgili kaynaklara göre Gazze’deki sağlık hizmetleri alarm veriyor.
Kaynaklar, hastanelerdeki yakıt stoklarının yalnızca iki gün daha yeteceğini, çok sayıda yaralının ise güneydeki sağlık merkezlerine ulaşmakta zorluk çektiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) dün, Gazze'de açlık çeken sivillerin, yiyecek alma umuduyla gittikleri yardım dağıtım merkezlerinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.
Açıklamada, Gazze'deki mevcut yardım dağıtım modelinin "etkisiz" olduğu ve "insanları ölüme çağırmak" anlamına geldiği vurgulanmıştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 54 bin 772’ye, yaralı sayısı ise 125 bin 834’e yükseldi.
İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da 100’den fazla zeytin ağacını kesti
İşgal altındaki Batı Şeria'nın batısında yer alan Selfit kenti yakınlarında, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 100’den fazla zeytin ağacını keserek büyük bir tahribata neden oldu.
Karave Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi, basına yaptığı açıklamada, İsraillilerin beldenin doğusundaki tarım arazilerine baskın düzenleyerek Filistinli Muhenned Sufyan Reyyan’a ait 100'den fazla zeytin ağacını kestiğini belirtti.
Asi, bu olayın, belde topraklarına ve çiftçilerine yönelik sistematik saldırıların son halkası olduğunu vurguladı.
Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre de Selfit'in batısındaki Kefr ed-Dik beldesinde de bir grup İsrailli, arazisinde bulunan Filistinli çiftçi Nasır Ferac Naci’ye saldırdı.
Naci, aldığı darbeler sonucu yaralanarak Selfit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırganlar ayrıca Filistinli Ahmed Muhammed Ali’ye ait tarım alanını da ateşe vermeye çalıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün de Ramallah kentinde El-Muğayyir ve Ebu Felah köyleri arasında bir bölgeye baskın düzenleyerek Filistinlilere ait yaklaşık 100 zeytin ağacını kesmiş, tarım arazilerine de zarar vermişti.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere ait zeytinliklere, tarım arazileri ve mülklerine yönelik saldırıları artarak devam ediyor.
Son bir ayda 1000’in üzerinde zeytin ağacının söküldüğü ya da kesildiği, en fazla zararın ise El Halil, Ramallah, Selfit, Tulkerim ve Nablus kentlerinde yaşandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.