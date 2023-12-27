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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki mülteci kampına düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem kentine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki mülteci kampına düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

Tulkerem

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, Tulkerem kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nı insansız hava aracıyla bombaladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "saldırılarda yaşamını yitiren 6 şehidin Tul Kerem'deki Sabit Sabit Hastanesi'ne nakledildiği ve 24 yaşındaki bir gencin de başından ağır yaralandığı" kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırdığını ifade etti.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını ifade eden tanıklar, İsrail ordusunun kampta bir noktayı bombaladığını aktardı.

Son saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 311'e yükseldi.

İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay 3 askerin daha öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498'e yükseldi.

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