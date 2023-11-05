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Dünya

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 151'e yükseldi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 151'e yükseldi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 151'e yükseldi

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin günler önce Doğu Kudüs'ün doğusundaki Ayzeriyye beldesinde açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Rami Musa Avde'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail askerleri, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya düzenlediği baskında da 3 Filistinliyi öldürmüş, 3'ü ağır 6 kişiyi yaralamıştı.

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