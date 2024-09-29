İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğü hava saldırıları Beyrut'ta büyük yıkıma neden oldu
İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğü hava saldırılarıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük yıkıma yol açtı.
Beyrut/Ankara/İstanbul
İsrail, 27 Eylül Cuma günü Beyrut'ta Şii nüfusun çoğunlukta olduğu ve Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesini çok sayıda hava saldırısıyla hedef aldı.
- İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor
- İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
- Lübnan'da İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah için 3 gün yas ilan edildi
- İsrail, suikastlarla çatışmayı bölgeye yayıyor
- İsrail Beyrut'un güneyine 40'tan fazla saldırı düzenledi
- İsrail’in hedef aldığı bildirilen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kimdir?
- BM: İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da 200 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi
Lübnan medyası, savaş uçaklarının ağır bombalarla gerçekleştirdiği saldırıları, 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaştan bu yana Beyrut'un maruz kaldığı en ağır hava bombardıman olarak niteledi.
Hizbullah lideri Nasrallah ve diğer bazı üst düzey isimlerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan İsrail hava saldırıları, Beyrut'un Dahiye bölgesinde 6 binayı yerle bir etti.
Şiddeti Beyrut'un birçok bölgesinde hissedilen hava saldırıları, gece boyunca devam etmiş ve binlerce ailenin bölgeden kaçmasına yol açmıştı.
İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
ABD, Lübnan'a en üst seviyedeki seyahat uyarısını yineledi
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "terör, sivil itaatsizlik, silahlı çatışma, suç, kaçırılma, patlamamış mayınlar ve silahlı çatışma riski sebebiyle Lübnan'a seyahat edilmemesi" gerektiği bildirildi.
"Öngörülemez güvenlik durumu" dolayısıyla Beyrut Büyükelçiliği çalışanlarının ailelerine ve görevleri acil olmayan personele ülkeden ayrılmaları talimatı verilen açıklamada, Lübnan'da kalmayı tercih edenlere "durumun kötüleşmesi halinde sığınaklar için hazırlıklı olmaları" uyarısı yapıldı.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki, Suriye sınırı yakınlarındaki ve mülteci yerleşim yerlerindeki ABD vatandaşlarına bu bölgeleri "derhal terk etmeleri" çağrısı yapılarak, Beyrut Büyükelçiliğinin durumun kötüleşmesi halinde ülkede kalmayı tercih eden vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştiremeyebileceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada Lübnan'a "yolculuk yapılmaması gerektiğini" ifade eden en yüksek 4. seviye seyahat uyarısının sürdüğü vurgulandı.
Lübnan ordusu, iç barışı korumak için milli birlik çağrısı yaptı
Lübnan ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ülkenin, tarihindeki "en tehlikeli ve hassas" dönemden geçtiğini belirtti.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ve 1000'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan İsrail saldırılarına dair "Düşman İsrail, Lübnanlılar arasında bölünmeyi yayıyor ve tahribat planlarını uygulamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, iç barışa zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulanarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaya devam edileceği kaydedildi.
Lübnan ordusu, ayrıca vatandaşlardan ordunun aldığı tedbirlere olumlu karşılık verme ve ülkenin tek güvencesi olarak kaldığı ifade edilen milli birliğe uygun şekilde çalışma çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.