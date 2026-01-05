Dolar
43.03
Euro
50.37
Altın
4,440.96
ETH/USDT
3,194.90
BTC/USDT
93,902.00
BIST 100
11,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final maçı öncesi, iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları Yeni Adana Stadı'nda ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'da 4 beldeye saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

Mustafa Deveci  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
İsrail ordusu, Lübnan'da 4 beldeye saldırı tehdidinde bulundu

Ankara

İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Kefer Hatta, Ayn el Tinah, El-Manara ve Annan beldelerindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

Adraee, bu beldelerdeki "Hizbullah ve Hamas'a ait hedeflere" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.

Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığından dinlenme tesislerine sıkı denetim
Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı
Bakan Fidan: Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan'da 4 beldeye saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'da 4 beldeye saldırı tehdidinde bulundu

Suriye - İsrail görüşmeleri Paris'te devam edecek

2026'da İsrail ve Filistin: Gazze ve Batı Şeria'nın geleceği

ABD merkezli internet sitesi Axios: İsrail ile Suriye, ABD arabuluculuğunda Paris'te görüşecek

ABD merkezli internet sitesi Axios: İsrail ile Suriye, ABD arabuluculuğunda Paris'te görüşecek
İsrail ordusu, araçlı saldırı şüphesiyle Ramallah'ı kuşattı

İsrail ordusu, araçlı saldırı şüphesiyle Ramallah'ı kuşattı
Netanyahu'ya göre, Latin Amerika'da İsrail'le ilişkilerin yeniden tesis edildiği bir dönüşüm yaşanıyor

Netanyahu'ya göre, Latin Amerika'da İsrail'le ilişkilerin yeniden tesis edildiği bir dönüşüm yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet