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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in geceden beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

İsrail ordusunun geceden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 56'ya yükseldi.

Ekip  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
İsrail'in geceden beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda toplu halde bekleyen Filistinlileri bombalaması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistinli bir sağlık yetkilisi de İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na bağlı 2. Kamp'ta bulunan Fethi eş-Şikaki Camisinin civarını hedef aldığı saldırıda, 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası ve ateşkes anlaşması öncesi saldırıların arttığını ifade eden Filistinli kaynaklar, daha önce, geceden beri gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını 51 olarak açıklamıştı.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gadirelbastan köyüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.

Saldırıda, köy muhtarı Abdulkumi ve 2 kişi yaşamını yitirdi.


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