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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 4 oldu

Hacer Başer   | 16.05.2021
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 4 oldu Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4'e, yaralananların ise 42'ye yükseldi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evlerin enkazında yaptığı arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından 20 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

Böylece İsrail güçlerinin gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralananların sayısı 42'ye yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı: İsrail, soykırım savaşı yapıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basın mensuplarına gönderilen videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullandı.

Enkaz altında hala çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirten Kudra, uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını durdurmak için harekete geçme ve somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Öte yandan, İsrail güçlerinin denizden de Gazze kenti sahiline saldırılar düzenlediği belirtildi.

Bu saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Mısır sınırındaki iki güvenlik merkezini de bombaladı.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti. Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlenen hava saldırısında da çok sayıda apartman dairesi yıkılmıştı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, saldırılarda hayatını kaybeden 2 Filistinli ile 22 yaralının hastaneye getirildiğini söylemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 5 çocuğu kurtarmayı başardığı ifade edilmişti.


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