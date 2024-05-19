İsrail'in gece boyu Gazze'ye saldırılarında biri gazeteci onlarca Filistinli hayatını kaybetti
İsrail savaş uçakları ve topçularının Gazze Şeridi'nin Nusayrat, el-Beric, Cibaliya mülteci kampları, Beyt Lahiya, Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre biri gazeteci onlarca Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlediği bombardımanda gazeteci Abullah el-Neccar hayatını kaybetti.
Gazze kentinde Şahin Ailesi'ne ait eve hava saldırısı, Cibaliya, Beyt Lahiya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bölgelere ise yoğun topçu atışları sonucu Filistinlilerden ölenler ve yaralananlar oldu.
Refah kentinin kuzey, doğu ve orta kesimleri ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Beric Mülteci Kampı yine İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.
Gece saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci Abdullah el-Neccar'ın hayatını kaybetmesiyle, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından hayatını kaybeden gazeteci sayısı 148'e yükseldi.
Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 20 kişi öldü
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanına şiddetli hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Sağlık kaynakları, saldırıdan sonraki ilk saatlerde ambulans ve sivil savunma ekiplerinin 20 kişinin cansız bedenine ulaştığını, enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.