Dolar
38.45
Euro
43.74
Altın
3,292.29
ETH/USDT
1,808.90
BTC/USDT
94,760.00
BIST 100
9,392.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “4. Tarım ve Orman Şurası”nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da “Uluslararası İnsan, Yalnızlık ve Din Sempozyumu”nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin yüzde 65'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda ölenlerin yüzde 65'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu bildirildi.

Gülşen Topçu, Mohamed Majed  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin yüzde 65'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor

Gazze

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırımın bir parçası olarak sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğü ifade edildi.

Rakamlarla İsrail'in şu ana kadar sivillere karşı işlediği suçlara ışık tutulan açıklamada, soykırımda ölenlerin yüzde 65'ini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu ve toplamda 18 bini aşkın çocuk ile 12 bin 400'ün üzerinde kadının öldüğü kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada İsrail ordusunun saldırılarında 2 bin 180 ailenin tamamen sicilden silindiği, 5 bin 70 ailenin ise sadece 1 ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, 1400'ü aşkın sağlıkçı, 113 sivil savunma çalışanı, 212 gazeteci, 750'yi aşkın insani yardım görevlisi, 13 bin öğrenci, 800 öğretmen ve eğitim görevlisi, 150 üniversite hocası ve araştırmacının saldırılarda öldüğü dile getirildi.

Bu rakamların, Gazze'deki sivillerin, İsrail soykırımının bir parçası olarak sistematik olarak hedef alındığını kanıtladığına işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve uluslararası mahkemelere, bu suçları kınama ve İsrailli liderlerin sivillere karşı işledikleri suçlardan ötürü uluslararası adalete teslim edilmesi için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber suçlara ilişkin 68 ilde düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu
Prof. Dr. Sözbilir, Elazığ'daki 4,9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin yüzde 65'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin yüzde 65'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor

New York'ta Filistin destekçileriyle İsrail yanlıları arasında arbede çıktı

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh'ten Netanyahu'ya yanıt

İsviçreli eskrimciler, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsrail'i protesto etti

İsviçreli eskrimciler, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsrail'i protesto etti
BM: İsrail'in insani yardım girişlerine izin vermediği Gazze'de halk yoksunluk döngüsüne sürükleniyor

BM: İsrail'in insani yardım girişlerine izin vermediği Gazze'de halk yoksunluk döngüsüne sürükleniyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 52 bin 243'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 52 bin 243'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet