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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla yerlerinden olan Filistinliler, yıkım ve enkazlar arasında ilk sahurlarını yaptı

İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı’nda, ramazanın ilk sahuru enkazların arasında kurulan büyük bir sofrada yapıldı.

Mehmet Nuri Uçar  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla yerlerinden olan Filistinliler, yıkım ve enkazlar arasında ilk sahurlarını yaptı

İstanbul

Ramazan fenerleri, ışıklar ve Filistin bayraklarıyla süslenmiş masanın etrafında toplanan Gazzeliler, tüm zorluklara rağmen birlik ve dayanışma içinde sahur yaparak ramazanı karşıladı.

Gazze'de yaşayanlar ramazan ayına bu yıl benzeri görülmemiş bir yıkımın ortasında girdi. İsrail'in 15 aydan uzun süren saldırıları sonucu binlerce kişinin evi enkaza dönüştü ve binlerce kişi de zorla yerinden edildi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 300 binden fazla yapı kısmen veya tamamen yıkıldı.

Gazze'de 60 bin 368 konut, 823 cami, 3 kilise, üniversite binalarının da arasında yer aldığı 136 eğitim kurumu tamamen yıkılırken, 355'i de hasar gördü.

Bir arada sahur heyecanı

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, ilk sahurunu enkazlar arasında uzun bir sofra kurarak birlikte yaptı.

Yardım gönüllüsü Süleyman el-Ferra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıkıma ve Gazze'deki savaşa rağmen Gazze halkını, yıkıntılar arasında ve bir arada ilk sahuru yaparak sevindirmek istedik." dedi.

Evleri yıkılan Gazzelilerin kalbine huzur ve sevinç yerleştirmek adına her yeri süsleyerek ışıklandırdıklarını belirten Ferra, Filistinlilerin bir nebze de olsa ramazanın manevi atmosferini yaşadığını ifade etti.

Yıkıma rağmen çocukların yüzünde tebessüm

Yardım gönüllülerinden Ebu Sufyan da İsrail'in saldırıları sonucu yaşanan acı ve yıkıma rağmen birlik ve dayanışma ruhunun kaybolmadığını dile getirdi.

"Bugün, Allah'ın inayeti ve Filistin halkını seven herkesin lütfuyla, dökülen kana, gördüğümüz yıkıma rağmen küçük çocukların yüzünü güldürmeyi ve neşelendirmeyi başardık." diyen Ebu Sufyan, sahur programına bugün de devam edeceklerini belirtti.

Ebu Sufyan, bu tür programları savaştan önce de yaptıklarını hatırlattı.

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