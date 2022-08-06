Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,715.20
BTC/USDT
23,217.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı’nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katılıyor. Ukrayna’dan hareket eden ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü gemilerde denetim yapacak Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan müşterek denetleme timi, gemilerin demirlediği alana ulaştı.
logo
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 15'e yükseldi

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci gününde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 15'e yükselirken 125 sivil yaralandı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Gülşen Topçu, Enes Canlı   | 06.08.2022
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 15'e yükseldi

Sderot

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 125 sivilin yaralandığı belirtildi ancak yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf ise Şifa Hastanesi önünde basına yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 650 konutun zarar gördüğünü, bunlardan 45'inin kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

İsrail'in Sderot kentinde bir eve roket isabet etti

Öte yandan, Gazze şeridinin yakınlarındaki Sderot kentine bir roket isabet ettiği bildirildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, roketin isabet ettiği evin sakinleri saldırı sirenlerini duyduktan sonra sığınaklara indi ve yaralanan olmadı.

Görgü tanıkları, roketin evin çatısına isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını paylaştı.

Sderot'ta bulunan İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe bataryalarının Gazze'den atılan roketlere karşılık ateşlendiği görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze şeridine başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "savaş uçakları, hava araçları ve helikopterlerle" saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Gazze şeridinin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca, İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuyor.

Sınır şeridi yakınındaki İsrail yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerde sokakların boş ve araç trafiğinin yok denilecek seviyede olduğu dikkati çekiyor.

İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezlere saldırı başlatmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yok
İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi Manisa'da toprağa verildi
Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Benzer haberler

Libya, Yemen ve İran'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama

Libya, Yemen ve İran'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 15'e yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinde üretim durdu

İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı
UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli

UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad mensubu 20 kişiyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 19'u İslami Cihad mensubu 20 kişiyi gözaltına aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet