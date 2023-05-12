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Dünya

İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 33'e çıktı.

Mohammed Majed, Mahmut Geldi  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki Nasr mahallesinde bir evi hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Nasr mahallesinde hava saldırısıyla hedef aldığı evin çevresinde ciddi hasar oluştu.

Böylece İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33'e yükseldi.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı Sözcüsü Azize el-Kahalut, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Salı gününden beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sebebiyle 94 aile zarar gördü." dedi.

İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarının uzun yıllardan beri abluka altında tutulan Gazze'de acıları daha da büyüttüğüne işaret eden Kahalut, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, Filistin halkını koruma talebiyle harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

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