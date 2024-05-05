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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'tan İsrail ordusuna Refah tehdidi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemesi halinde başarısızlığa ve yenilgiye uğrayacağını belirtti.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Ali Semerci  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Hamas'tan İsrail ordusuna Refah tehdidi

İstanbul

Rişk'in konuya ilişkin açıklaması, Hamas'ın Telegram platformundaki hesabında yayımlandı.

Rişk, açıklamasında, "Bizi Refah'a kara harekatı düzenlemekle tehdit ediyorlar, biz de onları başarısızlığa ve yenilgiye uğratma sözü veriyoruz." ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili Rişk'in açıklaması, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaşmasından kısa süre sonra geldi.

Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin bugün başkent Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.

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