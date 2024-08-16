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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu hava ve kara saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivilleri hedef aldı.

Kuzey bölgesinde yer alan Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesi'nde "Abdulvahid" ve "El-Huri" ailelerinin evleri bombalandı. Evlerin enkazından biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 5 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Ölü ve yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Ez-Zevayide Köyü yakınlarında bazı Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin dronla üzerine ateş açtığı 1 Filistinli öldü. Nusayrat Mülteci Kampı'nda hava saldırısına hedef olan bir evden ise 1 Filistinlinin cansız bedeni ile bazı yaralılar çıkarıldı.

Gazze kentinde konuşlanan İsrail ordusuna ait zırhlı birlikler Zeytun Mahallesi'ne doğru yoğun ateş açarken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusu topçu atışlarını sürdürdü.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinlinin öldüğünü, 92 bin 401 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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