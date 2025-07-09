İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 26 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 26 Filistinli yaşamını yitirdi.
Ankara
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadır ile Filistinlilere ait evleri hedef aldı.
İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampında Filistinli bir aileye ait evi bombaladı.
Saldırı sonrası yangın çıkan binada ve bitişiğindeki binalar ile çevresindeki çadırlarda bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 3 ev bombalandı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kenti ile Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarında Filistinlilere ait 3 evi bombaladı.
Saldırıda bir baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı çadırlar bombalandı
İsrail ordusu ayrıca insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Attar kavşağı yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef aldı.
Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki Nemsavi bölgesinde bir çadırı hedef aldığı saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı 12 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Temmuz'da yaraladığı Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Asker el-Cedid Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin geçen pazar ateş açarak yaraladığı 12 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen çocuğun İyad Abdulmuti Şelahti olduğu aktarıldı.
Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 993'e çıktı.
DSÖ: Tıbbi malzeme taşıyan 11 yardım tırı Gazze'ye ulaştı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "tıbbi malzeme yüklü 11 yardım tırının Gazze'ye ulaştığını" bildirdi.
Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, DSÖ ve ortaklarından tıbbi malzeme taşıyan 11 tır Gazze’ye ulaştı. Malzemeler, sağlık tesislerine dağıtılmak üzere DSÖ'nün deposuna güvenli bir şekilde teslim edildi." ifadelerini kullandı.
Yardım sevkiyatının cerrahi malzemeler, yardımcı cihazlar, ortopedik aletler ve diğer temel sağlık ekipmanlarını içerdiğine işaret eden Ghebreyesus, bölgede sağlık alanındaki ihtiyaçların hala son derece büyük olduğunu vurguladı.
Ghebreyesus, Gazze’ye yakıt, gıda ve sağlık yardımlarının mümkün olan tüm yollardan acilen engelsiz bir şekilde girmesi için çağrıda bulundu.
DSÖ Genel Direktörü, ayrıca paylaşımında "Barış en iyi ilaçtır." ifadesine yer verdi.
Tüm sınır kapıları kapalı tutuluyor
İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye girişi engellenirken, sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.
ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 766’ya, yaralananların ise 5 bin 44’e çıktı.
BM: Gazze'de 50 bin hamile ve emziren kadın günlerdir yemek yemedi
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İsrail'in yardım girişini engellediği ve saldırılarıyla insani felakete sebep olduğu Gazze'de 50 bin hamile ve emziren kadının günlerdir yemek yiyemediğini duyurdu.
UNFPA Arap Devletleri Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hamile kadınlar, anneler ve bebeklerin zor şartlarla mücadele ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Gazze'de 50 bin hamile ve emziren kadın günlerdir yemek yemiyor. Bebekler çok erken, çok küçük doğuyor." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de bebeklerini emziren annelerin son derece yetersiz beslendiğine dikkati çekilen açıklamada, Gazze'de bebek mamasının da bittiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.