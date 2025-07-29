İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12'si çocuk 36 Filistinli hayatını kaybetti
Yaşamını yitiren kadınlardan birinin hamile olduğu, karnındaki bebeğin de olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.
Gazze
İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15'i kadın, 12'si çocuk olmak üzere 36 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivillerin yaşadığı evleri, yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivilleri hedef aldı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri bombaladı. Saldırıda 14'ü kadın, 12'si çocuk olmak üzere 30 Filistinli hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren kadınlardan birinin hamile olduğu, karnındaki bebeğin de olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cedid Mülteci Kampı'nda da bazı evleri bombaladı.
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında Haydar Kavşağı yakınlarında bir apartman dairesini hedef aldı. Bombardımanında bir karı-koca hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınında yardım bekleyen sivillerin toplandığı alana düzenlenen İsrail saldırısında ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, gece saatlerinde de Gazze kentinin doğusunda ve Han Yunus'ta evleri bombalamayı sürdürdü.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda aralarında daha önce serbest bırakılan 4 eski tutuklunun da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Kalkilya ve Tulkerim kentlerine, El-Halil kentinin güneyindeki Fevvar Mülteci Kampı, Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Celazun Mülteci Kampı başta olmak üzere çeşitli bölgelere baskınlar düzenledi.
İsrail askerlerinin baskınlar sırasında aralarında daha önce serbest bırakılan 4 eski tutuklunun da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.
Gazze'de bebekler, mama ve ilaç eksikliğinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı ambargo nedeniyle yeni doğan bebekler, ölüm kalım savaşı veriyor. Mama ve ilaç tedarikinde büyük sıkıntılar yaşayan Gazze'deki hastaneler, bebekleri kısıtlı imkanlarla hayatta tutmaya çalışıyor. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde tedavi gören minikler, aşırı sıcak hava nedeniyle zaman zaman vücutlarında kızarıklar ve cilt kabarmaları oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.