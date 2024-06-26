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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 çocuk öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun öldüğü belirtildi.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 çocuk öldü Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Cündiye ailesinin evine saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kız çocuğu hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.


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