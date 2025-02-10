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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 208'e yükseldi

İsrail'in 471 gün aralıksız devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 14'ü enkaz altından çıkarılan 19 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Hamdi Yıldız  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 208'e yükseldi

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 21. gününde İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 19 kişinin cansız bedeni ile 15 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 14'ünün enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 208'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 655'e çıktı.

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