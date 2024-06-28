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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 sivil savunma görevlisi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında doğrudan hedef aldığı sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 sivil savunma görevlisi öldü

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Bureyc merkezinde sivil savunma birimine ait karargahın İsrail savaş uçaklarınca doğrudan vurulduğu belirtildi.

Saldırıda sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi yetkilileri de söz konusu saldırıda ölen 3 kişi ile 12 yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.

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