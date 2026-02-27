Dolar
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Malta ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı için Riva'daki federasyon tesislerinde medya günü düzenleniyor
logo
Dünya

İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü polis 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Esat Fırat  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi

İstanbul

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinde bir polis noktasına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Cenazelerle birlikte bazı yaralıların da Nasır Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.

Öte yandan bir İsrail İHA'sının da Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nın girişinde bir polis merkezi yakınlarına saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Her iki saldırıda da çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

