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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekip  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
İsrail'in Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Ankara

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