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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki BM tesisine saldırısında yaralananlar arasında bir İngiliz vatandaşı bulunuyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in çatışmaları yeniden başlatmasına şiddetle karşı çıktıklarını belirterek, acilen ateşkese geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Zuhal Demirci  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İsrail'in Gazze'deki BM tesisine saldırısında yaralananlar arasında bir İngiliz vatandaşı bulunuyor Fotoğraf: Alaa Y. M. Abumohsen/AA

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Birleşmiş Milletler'e (BM) ait merkezi bombaladığı saldırıda yaralananlar arasında bir İngiliz vatandaşının bulunduğunu belirtti.

Lammy, İngiltere Parlamentosundaki oturumda İsrail'in tekrar saldırılarına başladığı Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Lammy, dün sabah Gazze'deki BM yerleşkesinin vurulduğunu hatırlatarak, yaralılar arasında bir İngiliz vatandaşının da bulunduğunu doğruladı.

Gazze'nin yardım görevlisi olmak için "dünyadaki en tehlikeli yer" olduğuna dikkati çeken Lammy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu olay karşısında duyduğu öfkeyi paylaştığını dile getirdi.

Bakan Lammy, "İngiltere hükümeti şeffaf soruşturma yürütülmesi ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

"İsrail'in çatışmaları yeniden başlatmasına şiddetle karşı çıkıyoruz"

Lammy, ülkesinin net mesaj vermek üzere Fransa ve Almanya gibi ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İsrail'in çatışmaları yeniden başlatmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Acilen ateşkese geri dönüldüğünü görmek istiyoruz. Daha fazla kan dökülmesi kimsenin yararına değildir. Hamas, tüm esirleri serbest bırakmalı ve müzakereler yeniden başlamalı."

Lammy, diplomasinin hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenliği sağlamanın tek yol olduğunu kaydetti.

Konum İsrail'e bildirilmişti

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait merkezi bombaladığı saldırıda 1 yabancı çalışanın öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Proje Hizmetleri Ofisine (UNOPS) ait misafirhaneye yönelik saldırıyı kınayarak, kapsamlı soruşturma talep etmişti.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da UNOPS tesislerinin konumlarının daha önce İsrailli yetkililere saldırı olmaması için açık şekilde bildirildiğini aktarmıştı.

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