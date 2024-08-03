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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 16 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mohamed Majed, Ekrem Biçeroğlu, Çağrı Koşak  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 16 kişi öldü

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Hamame adlı okulu bombaladığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun daha önce yaptığı saldırıdan kısa süre sonra aynı bölgeyi 3 füzeyle bombaladığı ifade edildi.

Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısı 10 olarak bildirilmişti.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden AA'ya yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Hamame Okulu'nu hedef alan saldırısı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda şehit ve yaralı hastanemize getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları ise yerinden edilen Filistinlilerle dolu okuldaki bazı sınıfların İsrail bombardımanı sonrası tamamen yok olduğunu aktardı.

İsrail saldırısıyla okulun da ciddi hasara uğradığı kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.


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