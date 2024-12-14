İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yerinden edilmişlerin sığındığı evler ile okulları hedef alması sonucu 15 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya beldesinde En-Nezle bölgesinde "Sadullah" ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.
İsrail askerleri helikopterle yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde bulunan Yafa Okuluna rastgele ateş açması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yerel kaynaklar da İsrail ordususun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da onlarca evi patlayıcılarla havaya uçurduğunu aktardı.
İsrail ordusunun ayrıca gece boyu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ile Megazi Mülteci Kampı'nı topçu ateşiyle saldırılar düzenlediği kaydedildi.
4 kişi hayatını kaybetti
Refah'taki Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail'in kentin kuzey doğusundaki Hırbet el-Ades bölgesine yönelik hava saldırısı sonrasında iki kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığını bildirdi.
Görgü tanıkları da İsrail savaş uçağının Han Yunus kentindeki Abasan el-Cedide beldesinin doğusuna düzenlediği saldırıda Dağma ailesinden iki kardeşin yaşamını yitirdiğini aktardı.
İsrail sığınmacıların kaldığı bir liseyi bombaladı
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Cella Caddesi'nde yer alan ve kuzeyden gelen Filistinli sığınmacıların barındığı Macide Vesile Lisesi'ni vurdu.
Saldırıda kaç kişinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği konusunda henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Sığınmacıların kaldığı okulun bombalanması sonucu 5 Filistinli öldü
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Cella Caddesi'nde yer alan ve kuzeyden gelen Filistinli sığınmacıların barındığı Macide Vesile Lisesi'ni vurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.