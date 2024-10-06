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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de bir okul ve camiye düzenlediği bombardımanda 24 Filistinli öldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okul ile camiyi bombaladı, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Safiye Karabacak  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
İsrail'in Gazze'de bir okul ve camiye düzenlediği bombardımanda 24 Filistinli öldü

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yanındaki Aksa Şehitleri Camisi ile kentin Ez-Zavayide beldesindeki İbn Rüşd Okulu'nu bombalayarak "iki vahşi katliam" gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in söz konusu iki saldırısında 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 93 Filistinlinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu iki vahşi katliam; işgal ordusunun son 48 saat içinde Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerindeki 27 ev, okul ve sığınma merkezinde gerçekleştirdiği katliamların ardından geldi. Bu korkunç bombardımanlarda onlarca kişi öldü ve yaralandı."

"Katliamlardan tamamen İsrail ve ABD yönetimleri sorumlu"

Ayrıca Gazze Şeridi'nde hastanelerin, sayıları yetersiz olması nedeniyle, her geçen gün artan yaralılara ve hastalara iyi bir hizmet sağlayamadığına işaret edilen açıklamada, "İsrail'in soykırım savaşının bir sonucu olarak ciddi zorluklarla karşı karşıya olan Gazze Şeridi'ndeki insani yardım ve sağlık çalışmaları, uluslararası toplumun, Arap ülkelerinin sessizliği ve acizliğinin ortasında korkunç durumda." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de soykırımın devam etmesinden ve sivillere yönelik katliamlardan tamamen İsrail ve ABD yönetimlerinin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve tüm uluslararası kuruluşlara "soykırımı ve Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurmak için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Bazı çocukların naaşları, başları kesik şekilde hastaneye getirildi

Öte yandan sağlık kaynakları Aksa Şehitleri Camisi'ne düzenlenen saldırıda 21, İbni Rüşd Okulu saldırısında da 3 Filistinlinin öldüğünü aktardı.

Bazı çocukların naaşlarının başları kesik şekilde hastaneye getirildiği vurgulandı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Tulkerim ve Tubas kentlerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazeteci ile eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 100'ü aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.

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