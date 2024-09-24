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İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları Cenevre'de protesto edildi

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları Cenevre'de protesto edildi Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, İsrail'e tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Eylemciler, İsrail karşıtı İngilizce, Arapça ve Fransızca sloganlar atarken, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'a yönelik artan İsrail saldırısının durdurulması talebinde bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren eylem, herhangi bir taşkınlık yaşanmadan sona erdi.

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