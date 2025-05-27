İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ikisi çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ikisi çocuk, 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesine düzlediği saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.
Ayrıca İsrail'in daha önce Han Yunus kentine ve Gazze kentinin batısına düzenlediği saldırılarda da yaralanan biri çocuk, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve zırhlı araçları Gazze kentinin doğu bölgelerine, İsrail deniz kuvvetleri ise Han Yunus’un batısında yer alan Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.
Han Yunus kentinin güney ve doğu mahalleleri ile Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin, Gazze kentinin doğusundaki bazı bölgelerin gece saatlerinden bu yana yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Nablus ve Tubas kentlerine baskın düzenledi
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları, Nablus kentine çeşitli yönlerden girdi. Kentin Eski Şehir bölgesine doğru yöneldi ve zaman zaman silah sesleri duyulan bölgede, İsrail ordusu kente mal taşıma amaçlı bir kamyon eşliğinde askeri takviye gönderdi.
İsrail ordusu, Nablus kentine de baskın düzenledi.
İsrail ordusunun söz konusu baskınlarının amacına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Eriha kentine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.
İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü
Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri, Eriha kentinin orta kesimindeki El-Arab Mahallesi'ne baskın düzenledi. Gece yarısından sonra gerçekleştirilen baskında gerçek mermi ve ses bombaları kullanan İsrail askerleri, bir Filistinlinin evini de bastı.
Baskında gerçek mermiyle yaralanan 20 yaşındaki Muhammed Celayita, kurtarılamadı.
Fetih Hareketi, Celayita için Eriha kentinde genel grev ilan etti.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 822 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 925 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 53 bin 977 kişi öldü, 122 bin 966 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.
Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.
İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.