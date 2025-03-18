İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 5 saatte düzenlediği saldırılarda ölen ve kaybolanların sayısı 322'yi aştı
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti.
Gazze/Kudüs
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatıldığını açıkladı.
İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze’ye başlattığı saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 112 Filistinli hayatını kaybetti ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 18, 2025
▪️ İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu
▪️ Hamas: İsrail, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze’ye savaş açtı… pic.twitter.com/YKaoSkS4Dj
Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve (İsrail iç istihbarat teşkilatı) Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.
İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen ve kaybolanların sayısı 322'yi aştı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak, uluslararası ve insani tüm anlaşmaları ihlal ederek sivillere yönelik soykırımı sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısının 322'yi aştığı ve onlarca yaralının olduğu kaydedildi.
Ölen ve yaralananların bir kısmı hastanelere ulaştırılırken, büyük bir kısmının bölgedeki kötü insani şartlar ve tüm kentlerdeki akaryakıt sıkıntısının ulaşımı felç etmesi nedeniyle henüz hastanelere nakledilemediği, ölenlerin ve kayıpların çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu ifade edildi.
İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 15'ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20'den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne de 14 kişinin cenazesi ile 70'ten fazla yaralının getirildiği belirtildi.
Ayrıca, Avde Hastanesi'ne 6'sı çocuk 8 Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi genelinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar ile bu kişilerin kaldığı çadırlar ve bölge halkının evlerini hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.
İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.
İsrail'in yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulu hedef alması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.
İsrail'in yeniden saldırı başlattığı Gazze'nin Beyt Hanun kentindeki Filistinliler kent merkezine gidiyor
İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındığı okullar ve sivillere ait evler dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde hedef almaya devam ediyor.
Beyt Hanun kentinin kuzeyinde ve doğusunda yaşayan Filistinliler İsrail'in düzenlediği hava saldırılarından kaçarak sığınacak bir yer bulmak için şehir merkezine doğru gitmeye başladı.
İsrail, saldırılarını artırarak sürdüreceğini açıkladı
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'de "Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği" ifade edildi.
Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve arabuluculardan aldığı teklifleri reddettiği öne sürülen açıklamada, saldırıların da bu nedenle başlatıldığı ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait noktalara saldırı düzenlediği iddia edilen açıklamada, İsrail'in bu şekilde 7 Ekim 2023'ten bu yana ulaşamadığı hedeflerine ulaşmayı ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarıldı.
Saldırıların planının geçen hafta sonu İsrail ordusu tarafından hazırlandığı ve siyasi kademe tarafından onaylandığı belirtildi.
Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'den, "cehennemin kapıları açılacak" açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.
Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak." ifadesini kullandı.
Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.
Hamas: Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere savaşı yeniden başlattı
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.
Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.
Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.
Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.
"İsrail verdiği sözlere uymadı ve Gazze'de soykırımını yeniden başlattı"
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gıda ve ilaç girişini engellemekle kalmadı Gazzeli çocukları uykularında bombalayarak öldürdü." ifadesini kullandı.
Rişk, "İşgalci İsrail'in verdiği sözlere uymadığını, dünyanın ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini" aktardı.
Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarını "kendisini ülke içi krizlerden kurtarmak için" başlattığını belirten Rişk, "Netanyahu'nun savaşa dönme kararı, İsrailli esirlerin kurban edilmesi ve haklarında idam cezası verilmesi kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma yönelik Rişk, "Nazi-Siyonist vahşetinin ve sivillerin maruz kaldığı soykırımın" durdurulması çağrısı yaptı.
Rişk, arabulucu ülkelere de "Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasına vurduğu darbeyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaları, Gazze ve bölgedeki yangını körüklemekten Netanyahu'yu sorumlu tutmaları" çağrısında bulundu.
Hamas yetkilisi, İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, "Düşmanın müzakerelerle elde edemediğini, savaş ve yıkımla da başaramayacağını" kaydetti.
Rişk, Arap ve İslam toplumları ile "dünyanın özgür insanlarına", "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırımını yeniden başlatmasını reddetmek için sokaklara çıkma, meydanlarda gösteriler yapma" çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.