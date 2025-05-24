İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 2'si çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
Görgü tanıkları ve yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerini ve sığındıkları çadırları bombaladı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda onlarca Filistinli yaralandı.
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İsrail ordusunun ayrıca Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde de Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.
El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ve Ez-Zevayide beldesine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Lahiya'ya da yoğun ateş açtı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 53 bin 901'e çıktı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 79 ölü ve 211 yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 747 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 552 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 901'e, yaralıların sayısının da 122 bin 593'ye yükseldiği bildirildi.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 673 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 341 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 822'ye, yaralıların sayısı da 122 bin 382'ye yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.
Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.
İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nablus ve Cenin'e baskın düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus kentinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. İsrail askerleri düzenlediği baskınlarda 2'si kardeş, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri Cenin kentine düzenlediği baskında ise 2 Filistinliyi gözaltına aldı.
Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin zeytin ağaçlarına ve koyunlarına zarar verdi.
İsrailliler El Halil kentinde 70'e yakın ağacı sökerken, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da Filistinlilerin koyunlarına ve ağıllarına zarar verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 969 Filistinli hayatını kaybetti.
Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.
İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.
Filistinli kadın doktor, İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetti
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evinin hedef alındığını belirtti.
İsrail ordusunun şiddetli saldırısında Filistinli kadın doktor Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiğini ifade eden Burş, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.
Saldırının Gazze'deki sağlık personelinin katlandığı gerçekliğin bir örneği olduğuna dikkati çeken Burş, "Acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Gazze'de hedef alınanlar yalnızca sağlık çalışanları değil; İsrail'in saldırıları daha da ileri giderek tüm aileleri yok ediyor." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da hastane doktorlarından Yusur Ebu er-Riş'in sözlerine yer verildi.
Doktor Riş, acılı Neccar'ın sabırlı bir şekilde ameliyathaneye alınan oğlunun kapısında beklediğini ifade etti.
Riş, 9 çocuğunu kaybeden anne Neccar'dan bahsederken, şunları kaydetti:
"Gazze’deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak ve kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor…"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.