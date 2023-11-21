İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 14 bin 128'e yükseldi
Gazze'deki hükümet, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 828 artarak 14 bin 128 oldu. Ölenlerin 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın." açıklamasında bulundu.
İstanbul
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 46'ncı gününde Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin yüzde 69'unun kadın ve çocuklar olduğunu bildirdi.
- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı kaldı
- İsrail'in Gazze'deki El-Avde Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 doktor öldürüldü
- UNICEF: Gazze'de yaklaşık 800 bin çocuk yerinden edilmiş durumda
- Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşlarının tahliyesi sürüyor
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere öldürülenlerin sayısının 14 bin 128'e yükseldiği kaydedildi.
Yaralananların sayısının 33 bini aştığı aktarılan açıklamada, bunların yüzde 75'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 500'ü kadın ve çocuk 6 bin 800 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 46 günde 205 sağlık çalışanı, 22 sivil savunma görevlisi ve 62 gazeteciyi öldürdüğüne vurgu yapıldı.
44 bin konut yerle bir oldu
İsrail saldırılarında 100 kamu binasının yıkıldığı kaydedilen açıklamada, 266 okulun zarar gördüğü ve bunlardan 66'sının hizmet dışı kaldığı duyuruldu.
Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla 83 camiyi tamamen yıktığı, 170 cami ile 3 kiliseye de zarar verdiği aktarıldı.
Gazze Şeridi'nde yıkılan konut sayısının 44 bine ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, 233 bin konutun hasar aldığı, böylece İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ından fazlasının zarar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in kasıtlı olarak hastaneleri hedef aldığı vurgulanarak, Gazze Şeridi'nde 26 hastane ile 55 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 55 ambulansın kullanılamaz hale geldiği ve yakıt yetersizliği nedeniyle onlarcasının da hizmet veremediği belirtildi.
❝Henüz ona kimlik çıkaramamıştık❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 21, 2023
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Yahya bebeğin cenazesini küçük ağabeyi taşıdı pic.twitter.com/E7KVqF0Xmx
İsrail ordusunun El-Avde ve Endonezya Hastanelerini hedef alarak birçok kişinin ölümüne neden olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin Endonezya Hastanesi'ndeki ölülerin defnedilmesine de izin vermediği duyuruldu.
Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun "daha önce benzeri görülmemiş şekilde" kötü olduğu, ticari işletmelerde gıda maddelerinin kalmadığı ve fırınların çalışmalarını durdurduğu hatırlatıldı.
İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda bina yıkıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 21, 2023
Bombardıman sonrası oğlunun öldüğünü zanneden Filistinli bir anne, kavuşma anında göz yaşlarına hakim olamadı pic.twitter.com/uhiRpURQC6
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde varlığını sürdürürken bazı noktalardan çekildi
İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki varlığını sürdürürken, "nispeten güvenli noktalarda" konuşlanmaya yönelik açık bir girişimde bulunarak son 48 saatte Gazze kentinin bazı noktalarından geri çekildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "insani ateşkese" yönelik açıklamaların arttığı zamanda Gazze kentindeki bazı noktalardan geri çekildi.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, son iki günde Gazze kentindeki Sabra Mahallesi’nin batısı ile Zeytun Mahallesi’nin batı kesimlerinden 3 kilometreden fazla çekilerek Şifa Hastanesi'ne ulaştığını belirtti.
Tanıklar, ayrıca İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva ve Er-Rimal mahallelerinden de çekilerek sahil şeridindeki Reşid Caddesi'ne gerilediğini ifade etti.
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ise görgü tanıkları, İsrail birliklerinin kuzeydoğudaki Beyt Hanun ve kuzeybatıdaki Beyt Lahiya kentlerindeki açık alanlarda konuşlanmayı sürdürdüğünü aktardı.
Tanıklar, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeydoğusundaki Cibaliya kentinde işgalini sürdürerek Endonezya Hastanesi çevresine ulaştığını ve burada konuşlandıklarını söyledi.
Çatışmalara "insani ara verilmesi" gündemde
İsrail birliklerinin Gazze kentindeki bazı bölgelerden çekilmesi ve kuzeyde konuşlu olduğu alanlardaki varlığını koruması, Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesine yönelik açıklamaların yoğunlaştığı bir zamana denk geldi.
İsrail güçlerinin çekildiği noktalar ise 27 Ekim’de Gazze Şeridi’ne başlattığı kara saldırıları sırasında konuşlandığı alanlar olarak öne çıkıyor.
AA muhabirine konuşan siyasi kaynaklar, Gazze’de çatışmalara insani ara verilmesinin “her zamankinden daha yakın” olduğunu söylüyor.
Güvenlik nedeniyle isminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğundaki söz konusu anlaşmanın, birkaç gün çatışmalara ara verilmesi ile Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailliye karşılık, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını kapsadığını ifade etti.
İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan İsrailli bir kaynak, söz konusu anlaşmanın bitmek üzere olduğunu ve Katar’ın anlaşmaya ilişkin ayrıntıları açıklamasının beklendiğini söylemişti.
İsrail’de yayın yapan Kanal 12’ye konuşan üst düzey bir kaynak da mevcut anlaşmanın “Hamas’ın elindeki 50 rehinenin serbest bırakılmasını kapsadığını ve ateşkesin uzatılması karşılığında da kalan 100’ünün serbest bırakılacağını” öne sürmüştü.
İsrail basınına göre, söz konusu anlaşma İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’ne gıda, insanı yardım ve yakıt girişini de kapsıyor.
UNRWA: 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi
Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1 milyon 700 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.
UNRWA'nın bugün yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1 milyon 700 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine göç etmek zorunda bırakıldığı belirtildi.
Raporda, 19 Kasım itibarıyla kuzeyi dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin 5 kentindeki 156 UNRWA tesisinde yaklaşık 930 bin, orta bölgelerde, Han Yunus ve Refah'ta 99 tesiste de 770 bin olmak üzere toplam 1 milyon 700 bin yerinden edilmiş kişinin yaşadığı kaydedildi.
İsrail'in boşaltılmasını istemeden önce 12 Ekim'e kadar yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş Filistinlinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 57 UNRWA okuluna sığındığı hatırlatılan raporda, UNRWA'nın yerinden edilmiş kişilere yardım sağlamak ve onları korumak için söz konusu okullara ulaşamadığı, ihtiyaçları ve koşulları hakkında bilgisi olmadığı aktarıldı.
Gazze'deki akaryakıt krizine ilişkin ise İsrail'in 18 Kasım'da 120 bin litre yakıtın girişine izin verdiği ve bunun iki günde kullanıldığı, izin verilen yakıtın kritik günlük ihtiyaçların yalnızca yarısını karşılayacağı vurgulanan raporda, iki günde bir 120 bin litre yakıtın teslim edileceği konusunda UNRWA'ya bilgi verildiği kaydedildi.
İnsani yardımlara dair 19 Kasım itibarıyla, "gıda, su, tıbbi malzeme ve diğer temel malzemeleri taşıyan 200 UNRWA tırı" dahil 1268 yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiği belirtildi.
BM: Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ihtimaline yönelik hazırlık yapıyoruz
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de ateşkes ilan edilmesi halinde daha etkin şekilde insani yardım sağlanabileceğini, bu yönde hazırlık yapıldığını bildirdi.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin soru üzerine Haq, henüz bu konu hakkında konuşmak için erken olduğunu ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in en başından beri insani ateşkes talep ettiğini hatırlattı.
Haq, "Gerekli yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz. Eğer ateşkes olursa çok daha etkin şekilde insani yardım sağlayabiliriz." dedi.
Sahada tarafların atacağı adımların önemine işaret eden Haq, "Biz ateşkes olma ihtimaline yönelik hazırlık yapıyoruz." ifadesini kullandı.
"Hastaneler ve personel korunmalı"
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili ise Haq, "Çatışan taraflar, uluslararası insancıl hukuk uyarınca hastanelerin ve personelin korunmasını sağlamalı." diye konuştu.
Haq, BM tesislerindeki duruma da dikkati çekerek, 19 Kasım'dan bu yana Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 156 tesisine yaklaşık 930 bin yerinden edilmiş kişinin sığındığını ifade etti.
"Lübnan sınırında gerginliğin artma riskinden endişeliyiz"
Haq, "Lübnan sınırında gerginliğin artma riskinden derin endişe duyuyoruz." dedi.
Sınırda iki gazetecinin öldürülmesine değinen Haq, "Gazeteciler her zaman korunmalıdır ve öldürülmelerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Haq, bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğinin altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.