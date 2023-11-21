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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki El-Avde Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 doktor öldürüldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 doktor hayatını kaybetti.

Mehmet Nuri Uçar, Mustafa Deveci  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
İsrail'in Gazze'deki El-Avde Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 doktor öldürüldü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesi'ni bombalaması sonucu aralarında doktor ve sağlık ekiplerinin de olduğu bazı kişilerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayı ise, İsrail ordusunun El-Avde Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 doktorun öldürüldüğünü duyurdu.

El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhanne, basına yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle büyük bir trajedi yaşadıklarını ve hastanenin ciddi zarar gördüğünü belirtti. Muhanne, hastane koridorlarının hastalarla dolu olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.


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