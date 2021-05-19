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Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yerel radyoda çalışan bir gazeteci hayatını kaybetti, saldırılarda can kaybı 221'e yükseldi.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 19.05.2021
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti

Gazze

İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi üç roketle bombaladı. Saldırıda Kudüs'ün sesi adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirdi.

Ebu Hüseyin adlı gazetecinin ölmesiyle Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi.

Savaş uçakları ayrıca Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan bir evi bombaladı, saldırının etkisiyle çevre bölgelerdeki yerleşimlerde büyük hasar meydana geldi.

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