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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinli öldü

İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ramzi Mahmud, Ali Semerci  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 22 Filistinli öldü

Gazze

AA muhabirinin sağlık ekipleri ve görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin farklı yerlerine düzenlediği 3 hava saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze şehrinin Et-Tuffah ve Ez-Zeytun mahallelerinin doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ise 13 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 49 bin 747 Filistinlinin öldüğü, 113 bin 213 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

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