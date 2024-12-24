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Dünya

İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyindeki beldeden 3 kişinin naaşı çıkarıldı

İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinden 3 kişinin cesedi çıkarıldı.

Muhammed Emin Canik  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyindeki beldeden 3 kişinin naaşı çıkarıldı

Beyrut

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinin Celahiyye Mahallesi'nde İsrail ordusunun hedef aldığı noktalarda arama ve saha çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin daha önce İsrail'in hedef aldığı noktada enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardığı aktarıldı.

Cesetlerin, Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, tüm kayıp kişiler bulunana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

Sivil savunma ekipleri Hıyam beldesinde 17 Aralık'ta da 4 kişinin cesedini bulmuştu.

İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuş, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD koordinasyonunda İsrail'in çekildiği beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

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