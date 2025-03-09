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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait bir keşif uçağının ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde bulunan bir grup sivili hedef alması sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze
Saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin naaşları, kentteki Ehli Baptist Hastanesi morguna getirildi. Yaşamını yitiren Filistinlilerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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