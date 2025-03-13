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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısı 676'ya yükseldi

İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısının 676'ya yükseldiği belirtildi.

Halime Afra Aksoy  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısı 676'ya yükseldi

İstanbul

"Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi" tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama Filistin resmi ajansı WAFA'da yayınlandı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu son olarak dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde 3 Filistinlinin naaşını alıkoydu.

İsrail'in Rakamlar Mezarlığı'nda ya da morglarda alıkoyduğu belgelenen Filistinlilerinin sayısı 676'ya yükseldi.

Açıklamada, naaşları alıkonulan Filistinlilerden 60'ının çocuk; 9'unun kadın olduğu belirtildi.

İsrail, öldürüldükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

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