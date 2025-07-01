Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yakıt sıkıntısının sürmesi hasta ve yaralılar için ölüm demek
İsrail'in sıkı ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde artan yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı sağlık hizmetlerinin verilemediği, "yakıt eksikliğinin sürmesinin hasta ve yaralılar için ölüm" anlamına geldiği açıklandı.
İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinde jeneratörleri çalıştıran yakıt sıkıntısı nedeniyle diyaliz hizmetlerinin askıya alındığı ve yoğun bakım hizmetlerinin "birkaç saatle" sınırlandırılacağı belirtildi.
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Yakıt ihtiyacına vurgu yapılan açıklamada, "Yakıt sıkıntısının sürmesi hastanelerdeki tüm hasta ve yaralıların kaçınılmaz ölümü anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in Gazze'deki hastanelere yakıtın kısıtlı miktarlarda ulaştırılmasına izin vermesi sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde "ciddi ve süregelen bir yakıt sıkıntısının yaşandığı" vurgulandı.
Uluslararası kuruluşlar ve ilgili taraflara seslenilen açıklamada, tıbbi malzeme sağlanması yoluyla Gazze'de sağlık sisteminin çökmesini önlemek için acil müdahale çağrısı yapıldı.
Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.
İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.
İsrail ordusu, okul, hastane, yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef almaya devam ederek Gazze Şeridi'nde insani felakete neden oluyor.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde 16 yaşındaki Emced Avad Huşiyye'ye ateş açtı.
Filistinli çocuk, Ramallah'ın orta kesimindeki el-Menara Kavşağı bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Zahiriyye beldesinde de İsrail ordusunun hedefinde Filistinliler vardı.
Zahiriyye kontrol noktasında konuşlu İsrail askerlerinin ayrım duvarı yakınında ateş açması sonucu Samir Bisam ez-Zeğarine hayatını kaybetti.
İsrail makamları Zeğarine'nin cenazesini Filistin sağlık ekiplerine teslim etti ve Filistinli gencin naaşı Dura Devlet Hastanesine götürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde de Tulkerim'in kuzeyinde yer alan Nezle İsa beldesinde İsrail ordusu bir Filistinliyi yaraladı.
İsrail askerleri Beytüllahim'in doğusundaki "Aş Gurab" kapısından geçtiği sırada 43 yaşındaki Kifah İbrahim Halil'e ateş açarak ayağından yaraladı.
Beytüllahim'in güneyindeki el-Hadar beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu, beldede en az 2 kişiyi gözaltına aldı ve Filistinlilerin evlerine zorla girerek eşyalarına zarar verdi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin ayrım duvarı yakınında ayağından vurduğu Filistinli gencin hastaneye götürüldüğü kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybedenlerin sayısı en az 980'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 531 Filistinli hayatını kaybetti, 133 bin 642 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 203 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 601 kişi yaralandı.
27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 583'e, yaralıların sayısı da 4 bin 186'ya çıktı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.