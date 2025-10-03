Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 457’ye yükseldi

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 457'ye yükseldiği bildirildi.

Gülşen Topçu  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 457’ye yükseldi Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye dayattığı açlık krizinin yol açtığı can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de son 24 saatte biri çocuk, 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 152'si çocuk, 457'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan beri 37'si çocuk 179 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yaklaşık yüzde 90'ını yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle, çok sayıda kişinin defalarca olmak üzere, yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde sürülen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

