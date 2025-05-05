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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de Filistinli anne, mercimek ekmeğiyle çocuklarını doyurmaya çalışıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir çadırda kalan Filistinli Nadya el-Mısri, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana uyguladığı sıkı abluka sonucu tükenen un yerine, mercimek ve makarnadan yaptığı ekmekle çocuklarını doyurmaya çalışıyor.

Gülşen Topçu  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de Filistinli anne, mercimek ekmeğiyle çocuklarını doyurmaya çalışıyor Fotoğraf: Hassan Jedi/AA

Gazze

Gazze'de yaşayan 2 milyonu aşkın Filistinli, hayatta kalmak için her türlü mücadeleyi veriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP), "WFP destekli 25 fırının tamamının, buğday unu ve pişirme yakıtının tükenmesi nedeniyle kapandığını" duyurmasının üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçti.

Fırınların kapanmasından bu yana karınlarını doyurmak için türlü yollara başvuran Filistinliler, bayat ve bozulmuş unları kullanarak yaptıkları ekmekleri yemek zorunda kaldı. Bazı aileler ise mercimek gibi gıda maddelerinden elde ettikleri unla ekmek yapmaya koyuldu.

Cibaliya'da çadırda yaşayan 59 yaşındaki Nadya el-Mısri de zor ve meşakkatli olsa da çocuklarının karınlarını doyurmak için makarna ve mercimeği havanda dövüp un elde ederek ekmek yapmaya başladı.

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Mısri, makarnaları bir gün önceden suda ıslatıp ertesi gün suyunu süzerek onu ve mercimeği havanda dövüyor. Hamurun birbirini tutması için bir kase un ekliyor, maya ve tuz koyup yoğurarak ekmek hamuru elde ediyor. Eliyle açtığı küçük bezeleri ise odun olmadığı için kağıt parçalarıyla yaktığı saç fırında pişiriyor.

Açlık artık Gazze'nin her yerinde

Kendisi de kanser hastası olan Filistinli kadın, 10 kişilik ailesinin karnını doyurmak için verdiği mücadeleyi AA muhabirine anlattı.

Ateşkes öncesinde kuzeye yardım girişi olmadığı için açlığın daha çok bu bölgede olduğunu ancak şimdi tüm Gazze'de açlığın kol gezdiğini vurgulayan Mısri, "Gece gündüz bu çocuklar ne diyecek diye düşünmekten uyuyamıyorum. Ben de kanser hastası bir insanım. 1,5 senedir ilaç bile almadım. Pazarda bir şey yok. Olan da ateş parası. Pirinç yok, domates, salatalık fahiş fiyat, alınmıyor. Alacak para da yok." dedi.

Çocukların bu ekmekleri yemekten başka seçeneği yok

Çocukların açlıktan ölmemesi için böyle bir seçeneğe başvurduğunu söyleyen Mısri, "3 aydır ablukadayız, un yok, yemek yok. Başka alternatifimiz yok. Çocuklarımız açlıktan ölüyor. Açlık ve ölüm korkusundan bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Gazze'de açlıktan ölümlerin yaşandığını hatırlatarak Müslümanlara "neredesiniz"? diye seslenen Mısri, "Çocuklarımız geceleri açlıktan ağlıyor. Ben ve çocuklarım aylardır aç yatıyoruz. Çocuklar bunu yemek istemiyor ama başka çareleri de yok. Yapımı zor ve pişerken de dağılıyor ama yemek zorundayız. Keşke herkes bunu denese de Gazzelilerin nasıl yemek yediğini görse." ifadesini kullandı.

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