İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesinde eş-Şair ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.
- Uzmanlar, İsrail'in Gazzelileri aç bırakıp yerinden ederek "fiilen yeniden işgali" hedeflediği görüşünde
Saldırıda biri çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ölenler arasında hamile bir kadının olduğu bilgisine yer verildi.
İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısındaki Hamed Hastanesi yakınlarında bir ambulansı hedef aldığı, saldırıda ambulans çalışanlarının yaralandığı kaydedildi.
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Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinde edilmiş Filistinlilere ait çadıra düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu öldü, 11 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin hem orta kesimindeki hem de güneydeki birçok bölgeyi topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef aldı.
UNRWA: Gazze'de personelimiz de dahil insanlar açlıktan bayılıyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, UNRWA personeli de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde şiddetli açlık ve tükenmişlik nedeniyle insanların baygınlık geçirdiği belirtildi.
İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde çocukların ve engelli bireylerin yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gazze'de insanlar aç bırakıldı. İsrail'in yardım girişleri engellediği mart ayından bu yana komşu ülkelerden Gazze'ye giriş için bekleyen UNRWA'ya ait binlerce kamyon var. Hayat kurtaran insani yardımlarımızın ulaşması için ablukanın derhal kaldırılması gerekiyor."
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldiği bildirilmişti.
Gazze "açlıktan" ölüyor
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde, hijyen malzemelerinin eksikliğinde, lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 511 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 268 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 470 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1026'ya, yaralıların sayısı da 6 bin 563'e çıktı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.