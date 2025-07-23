Dolar
40.45
Euro
47.51
Altın
3,420.66
ETH/USDT
3,666.60
BTC/USDT
118,296.00
BIST 100
10,611.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ramzi Mahmud, Mahmut Geldi  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas / AA

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesinde eş-Şair ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

Saldırıda biri çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ölenler arasında hamile bir kadının olduğu bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısındaki Hamed Hastanesi yakınlarında bir ambulansı hedef aldığı, saldırıda ambulans çalışanlarının yaralandığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinde edilmiş Filistinlilere ait çadıra düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu öldü, 11 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin hem orta kesimindeki hem de güneydeki birçok bölgeyi topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef aldı.

UNRWA: Gazze'de personelimiz de dahil insanlar açlıktan bayılıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA),  sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, UNRWA personeli de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde şiddetli açlık ve tükenmişlik nedeniyle insanların baygınlık geçirdiği belirtildi.

İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde çocukların ve engelli bireylerin yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de insanlar aç bırakıldı. İsrail'in yardım girişleri engellediği mart ayından bu yana komşu ülkelerden Gazze'ye giriş için bekleyen UNRWA'ya ait binlerce kamyon var. Hayat kurtaran insani yardımlarımızın ulaşması için ablukanın derhal kaldırılması gerekiyor."

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldiği bildirilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde, hijyen malzemelerinin eksikliğinde, lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.​​​​​​​

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 511 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 268 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 470 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1026'ya, yaralıların sayısı da 6 bin 563'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Hazine Bakanlığı heyeti Türk, Iraklı ve Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Türkiye'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erzurum Kongresi ve Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümlerine ilişkin mesaj
Türkiye ve dünya gündemi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 835 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

ABD'li Senatör Kelly, İsrail'i Gazze'de yardım arayanlara yönelik saldırıları durdurmaya çağırdı

Gazze'deki açlığın sona erdirilmesi talebiyle BM Genel Sekreteri'nin konutu önünde protesto düzenlendi

İsrailli Bakan, Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren yapay zeka videosunu paylaştı

İsrailli Bakan, Filistinlilerin Gazze'den sürüldüğünü gösteren yapay zeka videosunu paylaştı
Uzmanlar, İsrail'in Gazzelileri aç bırakıp yerinden ederek "fiilen yeniden işgali" hedeflediği görüşünde

Uzmanlar, İsrail'in Gazzelileri aç bırakıp yerinden ederek "fiilen yeniden işgali" hedeflediği görüşünde
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez halde

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez halde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet