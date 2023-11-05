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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 4 çocuğu ile kardeşlerini öldürdüğü AA kameramanı Alul, yaşadığı dehşeti anlattı

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda 4 çocuğu ile 3 kardeşini kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul, İsrail'in, "gerçekleri nakleden" herkesi hedef aldığını söyledi.

Mohammed Majed, Gülşen Topçu  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İsrail'in 4 çocuğu ile kardeşlerini öldürdüğü AA kameramanı Alul, yaşadığı dehşeti anlattı

Gazze

İsrail savaş uçakları, Gazze'de genç yaşlı, kadın ve çocuk demeden tüm sivilleri hedef alırken, gazeteciler ve onların aileleri de bu saldırılardan kurtulamıyor.

Son olarak AA kameramanı Alul'un aile fertleri İsrail saldırısında yıkılan evlerinin enkazı altında kaldı.

Saldırıda, 4 çocuğu ve 3 kardeşini kaybeden Alul'un eşi, 1 çocuğu ve annesi ile babası ise yaralandı. Aksa Şehitleri Hastanesinde ölen çocuklarının cenaze namazını kılan Alul, daha sonra onları Deyr Belah mezarlığında son yolculuklarına uğurladı.

Saldırı gerçekleşmeden bir gün önce çocukları ve ailesiyle birlikte olduğunu anlatan Alul, çocuklarının onu görememekten yakınarak, "Baba istifa et de seni görelim." dediğini anlattı.

Alul, saldırının gerçekleştiği gün de oğlu Kenan'ın, onunla işe gitmek ve yanında olmak istediğini belirtti.

Ailesinden kimse kalmadı

Han Yunus'ta iş başında olduğu sırada Megazi'ye saldırı düzenlendiği haberini alan Alul, "Önce komşunun evi vuruldu dediler. Haber kademe kademe geldi ama ben ilk andan itibaren vurulan evin benimki olduğunu hissetmiştim." dedi.

Saldırının gerçekleştiği yere gidince, pek çok evin yıkıldığını gördüğünü söyleyen Alul, "Çocuklarım öldü. Erkek kardeşim ve çocukları öldü. Kız kardeşlerim öldü. Kimse kalmadı. Enkaz altında erkek kardeşimin 2 oğlu Cemal ve Muhammed var, kızı Rezan, kız kardeşim Sucud var, onları bulamadım." diye konuştu.

İsrail, gerçeklerin nakledilmesini istemiyor

Evinin askeri amaçlarla kullanılan bir yer olmadığını kaydeden Alul, "Komşumuzdan biri UNRWA (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı) çalışanı, bir diğeri inşaat ustası bir diğeri memur. Gençler her gün bizim evde oturur kalkarlar. Çocukları vurmuşlar işte görüyorsunuz." diyerek İsrail'in askeri noktaların hedef alındığı iddialarını yalanladı.

Alul, "Yahudiler, gerçekleri aktaran herkesi hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

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