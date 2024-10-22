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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 382 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 718'e çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 115 artarak 42 bin 718'e yükseldi.

Mustafa M. M. Haboush, Ekrem Biçeroğlu, Safiye Karabacak  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
İsrail'in 382 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 718'e çıktı

Gazze/İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 382 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 115 kişinin öldüğü, 487 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 718'e, yaralı sayısının da 100 bin 282'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesi ile Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya bölgesinde yerinden edilen Filistinlilere düzenlediği topçu saldırıda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda da 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail havadan attığı bildirilerle halkı göçe zorluyor

Öte yandan görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Meşru Beyt Lahiya'ya havadan bildiriler attı.

Bildirilerde Filistinlilerden "bölgeyi terk ederek Gazze'nin güneyine gitmeleri" istendi.

Meşru Beyt Lahiya'ya bildirilerin atılması ile topçu ateşi açılmasının aynı zamanda gerçekleştiği aktarıldı.

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