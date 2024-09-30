İsrail'in 360 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 615'e yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 615'e yükseldi.
Gazze/Ramallah
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 360 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 615'e, yaralı sayısının da 96 bin 359'a çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
Saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda, İngilizce yayın yapan birkaç medya kuruluşunda çalışan gazeteci Vefa Ali el-Adeyni'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 174'e yükseldiği bildirildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.
Geceden bu yana düzenlenen saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti
AA muhabirinin sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, geceden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin El-Bereke bölgesinde "El-Adini" ailesinin evini bombalaması sonucu anne, baba ve iki çocuktan oluşan 4 kişilik aileden kurtulan olmadı, çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) sivil bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yerinden edilen sivillerin sığındığı El-Mevasi bölgesine düzenlenen İsrail bombardımanında ise 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da "Ebu Cafer" isimli okula düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze kent merkezindeki Gazze Belediye Parkı civarında bir grup Filistinlinin hedef alınması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Topçu bombardımanı
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, Es-Sabra ve Ez-Zeytun mahallelerine şiddetli topçu bombardımanını yoğunlaştırırken, Üniversite Koleji ve 8. Cadde civarında askeri araçlardan ağır makineli tüfeklerle ateşi açıldı.
Orduya ait araçlar, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyine, yoğun silah sesleri eşliğinde top mermileri atarken, İsrail topçusu da Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında askeri araçlardan gelen yoğun silah sesleri eşliğinde El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna aydınlatma bombaları attı.
Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail hücumbotları Han Yunus sahillerine top mermisi atarken, Refah'ın batısındaki İzbet el-Bahr'a da ateş açtı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Tulkerim ve Kalkilya kentlerine baskınlar düzenledi.
Nablus kenti ile Asker Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen baskınlarda İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı.
İsrail ordusu baskın sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken Filistinli gençler ise taş atarak karşılık verdi.
İsrail askerleri baskın sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.
Kalkilya'nın çeşitli mahallelerine düzenlenen baskınlarda dükkanlar ve evlerde arama yapıldı.
İsrail askerleri Ramallah'ta da başta Silvad olmak üzere çeşitli beldelerde düzenlediği baskınlarda Filistinlileri gözaltına aldı.
Beytüllahim yakınlarındaki Tuku beldesindeki evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordu güçleri ayrıca Selfit, Cenin ve El Halil kentlerine de baskınlar düzenledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.