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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 335 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 878'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 878'e yükseldi.

Safiye Karabacak  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
İsrail'in 335 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 878'e çıktı

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 335 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 17 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 878'e, yaralı sayısının ise 94 bin 454'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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