İsrail'in 326 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 476'ya çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 476'ya yükseldi.
Gazze/Ralallah
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 326 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 41 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 113 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 476'ya, yaralı sayısının da 93 bin 647'ye çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail'in, 552 Filistinlinin cesedini mezarlıklarda ve buzdolaplarında tuttuğu belirtildi
Filistinli kurumlar, İsrail’in Gazze Şeridi’nden yüzlerce Filistinlinin naaşının yanı sıra, 256’sı “Sayı Mezarlığı” olarak bilinen gizli bir mezarlıkta, 296’sı da buzdolaplarında olmak üzere 552 kişinin cesedini hala elinde bulundurduğu belirtildi.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Esirler Cemiyeti, Zamir İnsan Hakları Kurumu ve Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi, "27 Ağustos Şehit Cenazelerini Geri Alma Günü" münasebetiyle ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Cenazeleri sayı mezarlıklarında ve buzdolaplarında saklanan şehit sayısı 552. Sayı Mezarlığı'nda 256, buzdolaplarında ise 296 şehit cenazesi bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.
Cenazeleri alıkonulanlar arasında, 9 kadın, 32 esir, 18 yaş altı 55 çocuk, 5 İsrail vatandaşı Filistinli ve Lübnan’daki Filistinlilerden 6 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria'da 149 Filistinlinin cenazesine el koyduğu kaydedildi.
İsrail’in Gazze Şeridi’nden de yüzlerce Filistinlinin naaşına el koyduğuna dikkati çekilen açıklamada, İsrail makamlarından şu ana kadar henüz gerçekçi bir açıklama yapılmadığı hatırlatıldı.
İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Sayı Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu gizli mezarlara defnediyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesi'nde sivilleri hedef alan saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta mülteci kampında bulunan bir eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ziyade" ailesinin evine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı.
İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki En-Nimsavi Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bir aracı vurdu. Saldırıda 1 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.
İsrail güçleri Gazze ve Deyr el-Belah kentleri ile Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırını sürdürüyor
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlardan, Refah kentinin kuzeybatısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara ateş açıldı.
İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinin doğusunda şiddetli topçu bombardımanına yeniden başlarken Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde de aralıklarla topçu bombardımanı gerçekleştirdi, işaret fişekleri attı.
Gazze kentindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneydoğusuna giren İsrail askeri araçlarından Filistinlilerin evlerine top mermisi atıldı, ateş açıldı. İsrail savaş uçakları da Gazze kentinin güneybatısındaki bölgelere çok sayıda saldırı düzenledi.
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