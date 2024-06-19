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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 257 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 396'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 37 bin 396’ya yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
İsrail'in 257 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 396'ya çıktı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 257 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 24 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 396’ya, yaralı sayısının 85 bin 523'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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