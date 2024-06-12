Dolar
32.28
Euro
35.03
Altın
2,338.91
ETH/USDT
3,633.50
BTC/USDT
69,146.00
BIST 100
10,207.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 250 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 202'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 37 bin 202'ye yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
İsrail'in 250 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 202'ye çıktı Fotoğraf: Abed Rahim Khatib / AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 250 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 38 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 100 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 202'ye, yaralı sayısının 84 bin 932'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i kabul etti
Bakan Yumaklı, orman yangınlarına müdahalede son durumu paylaştı
Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti

Benzer haberler

İsrail'in 250 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 202'ye çıktı

İsrail'in 250 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 202'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "yakıt eksikliği" uyarısı

Yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Gazze halkı, bu yıl Kurban Bayramı’nda kurban kesememenin üzüntüsünü yaşıyor

Gazze halkı, bu yıl Kurban Bayramı’nda kurban kesememenin üzüntüsünü yaşıyor
İsrail ordusu, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar düzenliyor

İsrail ordusu, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar düzenliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet