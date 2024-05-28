Dolar
32.18
Euro
35.00
Altın
2,355.23
ETH/USDT
3,890.00
BTC/USDT
68,202.00
BIST 100
10,657.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 235 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya çıktı

Son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 46 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

Ekrem Biçeroğlu  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
İsrail'in 235 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya çıktı

İstanbul

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 36 bin 96'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 235 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 46 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 96'ya, yaralı sayısının 81 bin 136'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı
Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile görüştü

Benzer haberler

Eric Cantona, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıya tepki gösterdi: Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı?

Eric Cantona, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıya tepki gösterdi: Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı?

İsrail basını: İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

ICESCO: İsrail dünyayı tam bir kaosa sürüklüyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti

Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti
İsrail'in 235 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya çıktı

İsrail'in 235 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet